21 virulase koroonaproov osutus positiivseks

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 318 inimesel. 257 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 82, Tartumaale 44, Pärnumaale 43, Võrumaale 25, Lääne-Virumaale 21 uut positiivset testitulemust. Raplamaale tuli juurde 16, Valgamaale 9, Järva- ja Viljandimaale 8, Lääne- ja Saaremaale 6, Põlvamaale 4 ja Jõgevamaale 3 uut nakkusjuhtu. Hiiumaale ei lisandunud ühtegi uut positiivset testi. 7-l positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Tartu ülikooli koroonaviiruse levimuse seireuuringust selgub, et viimase kuuga on nakatunute arv Eestis kahekordistunud. Viirus levib kõigis maakondades. Võrreldes detsembrikuise uuringuetapiga on inimesed hakanud märksa enam Eestis ringi liikuma. Samuti on suurenenud nende hulk, kes pärast arvatavat kokkupuudet nakatunuga oma käitumises midagi ei muuda.

Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul pole nende tulemuste taustal piirangute leevendamine lähemal ajal mõeldav. "Selleks, et vältida paari nädala pärast haiglate ülekoormuse ohtu, on äärmiselt oluline, et kõik inimesed järgiksid kehtivaid ohutusabinõusid," selgitas Kalda.