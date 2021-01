Riina Veidenbaum: inimesed on kõige olulisemad

Ta on Rakvere gümnaasiumiga seotud olnud 34 aastat, kuid selle juht sai temast alles pool aastat tagasi. Ta on töötanud naabermaakonna kutseõppeasutuses, kuid jälginud Eesti ühe väärikama ajalooga kooli arengut. See kool on tema südameasi ning nõnda tuli ta siia tööle avatud meele ja koostöötahtega.