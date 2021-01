Teeolud muutuvad õhtupoolikul keeruliseks

Riigi ilmateenistuse andmeil jõuab täna õhtul tihe lumesadu saartele ja sealt edasi mandrile. Lisaks on oodata tuule tugevnemist ja tuisku. Järgmise ööpäeva jooksul võib lund lisanduda kohati kuni 15 sentimeetrit.

21. jaanuari öösel õhutemperatuur tõuseb ning lumesadu läheb saartel ja Lääne-Eestis üle lörtsiks ja vihmaks. Suur on ka jäävihma oht üle Eesti, mistõttu peavad liiklejad olema väga ettevaatlikud.

"Meie esmane ülesanne on hoida põhimaanteed puhtad, mistõttu tuleb valmis olla, et kõrval- ja tugimaanteede puhastamisega võib enam aega minna ning sõiduolud on kõikjal keerulised," ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. "Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, võimalusel püsida kodus ning vältida liiklusesse minekut."