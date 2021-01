Üle poole müüjatest põrus politsei testostlemisel, kuid nad ise veel seda ei tea

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist selgitas, et müügikohtade kontrollimisel kasutab politsei kahte varianti: kontrollostu ja testostu. Kontrollostu puhul on ostjaks alaealine, kes on koos erariides politseinikuga. Testostu teeb vähemalt 18-aastane, kes aga välimuselt näeb välja noorem.

"Testostlemisel kasutati küll 18-aastaseid isikuid, kes alkoholi ostsid, kuid see on tugev märk meile, et meie maakonnas on olemas probleem," kommenteeris Rist testostlemise tulemusi. "Suure tõenäosusega oleks saanud ka alla 18-aastased isikud neis kahekümne kuues müügipunktis alkoholi kätte."