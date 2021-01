Presidendi eilse visiidi ajal maakonda tuli jutuks ka suusatamine, Kersti Kaljulaid ütles, et Lääne-Virumaa kui koht Eesti kaardil tähendab sportimisvõimalusi. Meie suusarajad on talle tuttavad ja oli küllalt tõenäoline, et kilomeetreid mõõtis ta siin tänagi. Suusamaratonidel osalemise kohta ta veel kindlat sõna öelda ei osanud.