Grossi kõrghoone sai rohelise tule

Abilinnapea Kert Karus rääkis, et detailplaneeringu ala hõlmab tegelikult seitset kinnistut. “Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on sinna lubatud ehitada kuni neljakorruseline hoone,” selgitas ta. Sestap on vaja muuta linna üldplaneeringut, et OG Elektra saaks ehitada kõrgema hoone.