Kogu ilm on mustvalge. Väga ilus, aga värvid on kadunud. On vaid valge ja must ja hall. Nii taevas kui ka maa peal, looduses ja inimeste seas. Looduses valitseb valge, inimeste seas pigem must – kõik on nii halb ja paha: paha viirus, paha lumi, paha valitsus, paha opositsioon ja kõik muu on ka paha. Hea on istuda kodus ja mitte sellest välja teha, las nad rapsivad, küll ära väsivad. Mulle tundub, et see on valdav emotsioon. Ma ei ole kindel, et me peame laskma rapsida endi saatustega, endi riigiga, me ise saame ju pihta.