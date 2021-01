Priimuseta sooja toitu ei saa

Vee keetmiseks või sooja toidu valmistamiseks on vaja priimust ning kerge kaaluga gaasipurki. Gaasiseadmete valik on lai. Külma ilmaga on oluline võtta kaasa miinuskraadidesse sobiv seade, mis kannatab ka kuni 20-kraadist pakast. Matkates on oluline esemete kaal. Lühikesele matkale on hea kaasa võtta kuni poolekilone gaasipurk, millega saab hõlpsalt toitu valmistada vähemalt neljale inimesele.