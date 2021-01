Kes hüvitab kahju, kui jääpurikas kukub pähe või autole?

Tasub teada, et lume ja jää ning purikate õigeaegse eemaldamise eest vastutab kinnistu omanik. “Inimesed, kes loodavad, et probleemi korral kannab kindlustus kõik kahjud, eksivad,” selgitas ERGO kindlustuse kahjukäsitluse valdkonna juht Caterina Lepvalts. “Tahtliku hooletuse korral vastutab kahjude eest siiski iga omanik ise. Ka lindiga piiramine ei vabasta õnnetuste korral kinnistu omanikku vastutusest,” rõhutas ta.

Lumi võib tekitada palju kahju nii vajumise, sulamise kui ka jäätumise tõttu. Jälgida tuleb katusele kogunenud lume ja jää kogust ning see sealt õigel ajal ära koristada. Märja lume korral võib juba paarikümnesentimeetrine kiht lõhkuda katusekonstruktsiooni. Ka peaks vaatama, et lumi ja jää ei koguneks räästarennidesse ega sademevee äravoolutorudesse, sest need takistavad vee äravoolu ja tekkida võivad ohtlikud jääpurikad.