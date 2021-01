Grimmitoolis istuvad küll kaks tuntud Üllet, aga peaosas on seekord grimeerija Helena Kongi

Teatri puhul räägitakse palju näitlejate tööst ja kajastatakse rohkelt lavastuste kunstilist külge. Taustajõud saavad vähem tähelepanu, kuid neil on oluline lavatagune roll. Püüame korra kuus heita pilgu kas lava taha, garderoobi või töökotta, et näidata teatrivaatajale ja lehelugejale, kes seal toimetavad ja kuidas nad teatriimet vaatajani aitavad tuua.

Jõuan fotograafiga enne kokkulepitud aega Rakvere teatri väikese maja ette. Plaan on kajastada grimeerija tööd, ning kuidagi veider tundub, et lavastuse “Kuni ta suri” jaoks näitlejate grimeerimisele kulub kõigest tunnike. Lavastuse plakatil on Ülle Lichtfeldt tundmatuseni vanaks muudetud ning tema ema mängiv Ülle Kaljuste pole päriselus samuti mingi ürgvana eideke.