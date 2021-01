"Üha rohkem rändlinde jääb siia tänu pehmetele talvedele, see on tavalisem muidugi väiksemate lindude puhul," rääkis Veedla ja lisas, et valge-toonekure mõõtu linnu puhul on see veidi haruldasem. Tänavu talvel on Veedla sõnul Eestis teatatud seni kolmest valge-toonekurest, kes siia on jäänud. Kaks neist on Pärnumaal, Jõesuus ja Võistes, kolmas Põlvamaal Räpina vallas ning neljas nüüd siis Rakvere Soolikaojal. Lähiminevikust teab Veedla rääkida, et mõned aastad tagasi jäi üks valge-toonekurg talvituma Arknale.