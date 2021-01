Rakveres võib tegutseda kaval vargapaar

Toimetuse Ida prefektuurile esitatud infopäringule nimetatud spordiklubi kohta vastas Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Martin Rist, et 17. jaanuaril laekus politseile avaldus seoses rahavargusega Rakveres F.G.Adoffi tänava spordiklubis. Politsei alustas asjaolude väljaselgitamiseks väärteomenetlust.

Spordiklubi 24-7fitness Rakvere juhataja Andrus Murumets ütles, et ei saa juhtunust midagi rääkida, sest on politseis andnud allkirja selle kohta, et ei tohi menetlusega seotud andmeid avaldada kolmandatele isikutele. "Inimesed, ärge võtke sularaha kaasa, käige kaardiga," soovitas spordiklubi juhataja ja lisas, et paljud inimesed teevad trenni ja hoolitsevad oma tervise eest.

Virumaa Teataja kogutud andmete põhjal on spordiklubi juhi sularahast hoidumise soovitusest vaid osaliselt kasu. Toimetuse andmetel avas varas spordiklubi meeste garderoobis võõra riietekapi. Seal raha ei olnud, küll aga avastas pikanäpumees riiete taskust autovõtme ja nende välimuse järgi sai aru, et tegemist on hinnalise sõidukiga. Autos ongi käidud. Kas sealt ka midagi võeti, ei ole toimetusele teada. Küll aga on andmeid, et võõrasse autosse siseneja kasutas spordiklubist väljumisel oma kaarti, tagasi tulles aga oma naiskaaslase kaarti. Seega nagu lõi endale alibi, sest tal oli vaja kindlasti spordiklubisse naasta. Pidi ju autovõtmed tagasi panema. Paraku tegi varas siin vea, sest sõidukiomanik paneb võtmed alati ühte tasku. Trennist naastes leidis ta need Virumaa Teataja andmetel hoopis teisest taskust, mis tas kahtluse ärataski.