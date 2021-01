Taksoviina avastamisega on politseil raskusi

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist rääkis, et 2016. aastal nägi ta ise Rakvere kesklinnas Ly poe juures taksopeatuses, kuidas hommikul kella poole kaheksa paiku müüdi taksost alkoholi. Politseinik mõistagi sekkus. See aga jäi sel aastal ainukeseks juhtumiks, kus korravalvurid pidid menetlema taksoviinaga seotud õigusrikkumist.

Risti sõnul on politsei saanud küll vihjeid taksoviinaga kauplemise kohta, kuid seda õigusrikkumist on mundrikandjatel raske menetleda, täpsemalt öeldes tõendada. Rist selgitas, et kontrollostu või testostu, nagu tehakse näiteks kauplustes alaealistele alkoholi või tubakatoodete müümise kontrollimiseks, politsei taksoviina puhul teha ei tohi. Kontrolltehing on riikliku järelevalve erimeede, mis on ette nähtud kasutamiseks järelevalves alkoholiga kauplemise nõuete täitmise üle.