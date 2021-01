Õnneliku võitja sõnul pole ta kunagi ühegi loosimise ega lotopiletiga midagi võitnud, mistõttu oli suur üllatus vallast selline telefonikõne saada. Haljala vallavanem Ivar Lilleberg ütles, et vallas on neile tähtsad muidugi kõik inimesed, aga kuna Haljala vallas on palju suvitajaid, sooviti inimeste elukohaandmeid korrastada ja tehti selle elavdamiseks väike kampaania. “Lähiminevikus selliseid kampaaniaid tehtud ei ole,” lisas Lilleberg.