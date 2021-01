Vähehaaval valmistutakse õpetajaid vaktsineerima

Kaader Haljala koolist: õpetaja ja õpilased on kaitstud, kuid Eesti Haridustöötajate Liit soovib, et õpetajaid vaktsineeritaks kohe pärast meditsiini- ja hooldekodude töötajaid. See on oluline, et haridussüsteemi ei peaks jälle pausile panema. FOTO: Ain Liiva