Rakvere vald loob innovaatilise töökoha

Maido Nõlvak selgitas, et praegu on Rakvere vallas kaks sotsiaaltöötajat ja üks lastekaitsetöötaja. “Täna nad likvideerivad ainult tagajärgi, sisuliselt tegeleme inimestega, kellel on juba väga keerulised probleemid tekkinud ja vaja teatud sotsiaalteenuseid või sotsiaaltoetusi,” nentis Nõlvak ja tähendas, et hoopis tõhusam oleks sotsiaalprobleeme ennetada.