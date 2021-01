Maanteed saavad sahameeste une arvelt lumest puhtaks

Hooldusmeister Raimo Tiganik sõidutab mind Haljalasse, kus ootab sahaga auto, mis valmis sõidule võtma. Meistri väsinud ilme reedab magamatust ja selgub, et ta on üleval juba kella kahest öösel, et teede olukorda jälgida. Et sellest seisust pilt saada, möödub päris suur osa tema tööst roolis.

Abiliseks on tundlik aparaat nimega ELTRIP. See on auto armatuurlauale kinnitatud väike mõõtur, mis näitab tee pikkust, temperatuuri, libedust või karedust jne. Meistri käsutuses on 20 masinatega meest ning seade aitab tal olukorda hinnata, et sellele vastavad jõud teele saata.