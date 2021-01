Kaupluse Rattabaas üks omanikke Kalle Kriit rääkis, et palju on olnud asjatamist lastega suusatundide tarbeks ja täiskasvanutega, kellest nii mõnigi sai suusad viimati alla 20 aastat tagasi. “Tore, emotsionaalne ja kiire aeg on olnud. Eestlane on ikka suusarahvas, aga eks selle suusavärgiga on nagu jõuludega, see on perioodiline. Suurem möll on läbi saanud,” lausus Kriit.