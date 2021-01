Sel nädalal küsisime, kas lastakse end koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Kui eri uudistekanalites on olnud juttu, et väga paljud ei laseks, siis küsitluse tulemuste põhjal võib teha järelduse, et need, kes vaktsineerimist ei poolda, on suisa ülekaalus.