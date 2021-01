Mängufilm "Seltsimees laps" avas Lõuna-Korea kinoaasta

Filmi produtsent Riina Sildos tõdes, et tegemist on üpris erakordse sündmusega, sest Euroopa filmid jõuavad Lõuna-Korea kinolevisse pigem harva. "Juba siis, kui me filmi 2018. aastal Lõuna-Koreas Busani filmifestivalil näitasime, oli publikust tunda, et puudutasime neid hingepõhjani. Tänu meie kahe rahva üllatavalt sarnasele ajaloole on see lugu neile arusaadav ja kõnetas neid," rääkis Sildos.