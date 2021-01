Käsipall. Raudteelinna jõuline rahvussport

Tapal teab iga poiss ja tüdruk, mis on käsipall. Jah, tüdrukud ka, sest käsipalli harrastavad naisedki ning Tapa õrnem pool on selle alaga juba ammustest aegadest tegelenud. Iseasi muidugi, kui õrn see pool on – hiljuti lõppenud naiste EM-võistlustel võis näha pilti, kus vastast patsist sikutanud mängija saadeti oma teo eest kaheks minutiks väljakult minema, aga kui samas mängus tiriti üht preilit kõrvast, siis kehitati vaid õlgu – mänguline olukord. Reeglite põhjal on kõrvust kiskumine muidugi keelatud, aga ega siis kohtunikud ka kõike näe ja käsipallurid, eriti joonemängijad, on selliste asjadega harjunud ega hakka tühjast tüli tõstma.