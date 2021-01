Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ergas elegants keskel

Omanimelise rõivabrändi looja, Lääne-Virumaalt pärit Raili Nõlvaku tee rõivadisaini maailma algas enne, kui ta üldse aru sai, et just see on tema kutsumus. Õmblusmasinaga vuristamine oli lihtsalt võimalus saada meelepäraseid kehakatteid.