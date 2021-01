Nädala kaja: kellele püstitame monumendi?

Ei tea, mida arvab asjast Jaak Joala ise, kes toimuvale ehk pilvepiirilt kaasa elab. Teiste linnade kunsti suurkujudele võib selline olukord aga leebelt öeldes muret valmistada küll, sest vaevalt tahaksid näiteks Andrus Albrecht või Üllar Saaremäe, et keset Rakveret püstitataks ühel päeval ilge moodustis, millele tema enese nägu külge on keevitatud. Palun väga! Siin ta on, nautige või vihake, ise teate, mis teete.