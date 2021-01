Elektrikatkestuse järel langes rivist südameuuringuaparaat

Elektrilevi ametliku teate põhjal algas elektrikatkestus kolmapäeval kell 16.02, kuid haigla juhataja mäletamist mööda toimus see juba varem. “Ma pigem pakun, et esimest korda läks elekter ära kella 12 paiku ja meie saime selle lõplikult tagasi kella 17 ajal,” rääkis Ain Suurkaev.

“Vahepealsel ajal tehti mitu sisse-väljalülitamist. Mul telefonis on esimene teade kell 12.03, mil Elektrilevi informeeris rikkest. Ja selliseid teateid on mitu, sest vool jõudis mitu korda tagasi tulla ning uuesti ära minna. Kahtlustan, et selline vilkumine meie EHHO-le saatuslikuks saigi.”