Eesti Teede nõukokku kuuluvad alates neljapäevast Piret Aava, Märt Meerits ja Tauno Vanaselja.

​Nõukogu nimetas esimesel koosolekul ametisse Eesti Teede uue juhatuse, kuhu kuuluvad Veiko Veskimäe, Tarmo Lood ja Jarmo Liiver.

Rakvere reaalgümnaasiumi vilistlane Jarmo Liiver oli omaaegne tubli sportlane, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika eriala, töötanud erinevatel ametikohtadel SEB Pangas ja Nordea Pangas ning olnud Kredexi ettevõtlusdivisjoni juht. Verstoniga liitus ta 2019. aasta sügisel.

Juhatuse esimees Veiko Veskimäe on öelnud, et Jarmo Liiver on toonud Verstonisse vajalikku värsket pilku ning mitmeid uuendusi.

Jarmo Liiver rääkis, et tema vastutusvaldkond on finantsjuhtimine.

"See, mida tahaksin ära teha on otseselt seotud sellega, miks Verston soetas Eesti Teede aktsiad. Näen Eesti Teede ja Verstoni ühendamist, kui head võimalust mõlema ettevõtte seniste tegevusvaldkondade vahel sünergia loomiseks ja tegevuse laiendamiseks. Soov on kindlasti ettevõtteid koos edasi arendada, et pakkuda veelgi laiapõhjalisemat teenust oma tellijatele ning olla heaks tööandjaks mõlema ettevõtte töötajatele erinevates Eesti piirkondades," lausus Liiver.

Juhatusse kuulub endiselt ka ettevõtte korrashoiudirektor Tarmo Lood, kes enne liitmist juhtis AS-i Virumaa Teed.

Veiko Veskimäe ütles, et kui Verstoni põhitegevus on seni olnud teedeehitus ning ettevõte on taristuehituse turul viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, siis Eesti Teedel on tugev positsioon nii teede hoolduse kui ka pindamise valdkonnas, samuti on ettevõttel hulk karjääre üle Eesti.

Ta lisas, et näeb tee-ehitust ja -hooldust kasvava ärivaldkonnana, kuna lähikümnendil on Eesti riik otsustanud teha olulisi investeeringuid, suunates raha 2+2 kiirteede, Rail Balticu ning mitme teise suure projekti valmimisse.

Ühinemise järel jätkavad nii Verston Ehitus kui ka Eesti Teed kõigi olemasolevate kliendi- ja koostöölepingute täitmist.

​Eesti Teed AS jätkab esialgu teenuse pakkumist enda nimega, kuid pärast ettevõtete sisulist ühendamist liigub see Verstoni kaubamärgi alla.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja taristuehituskontsern Verston, mille omanikeringi kuulub ka jalgpallur Ragnar Klavan, allkirjastasid novembris ostu-müügilepingu, millega avalikul enampakkumisel parima pakkumise teinud Verston Holding omandas 100-protsendilise osaluse riigile kuuluvas ja Rakveres asuvas teehooldusfirmas AS Eesti Teed.