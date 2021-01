FOTO: Riigi Kinnisvara AS

Rakvere riigigümnaasiumi ehitustöid plaanitakse alustada suvel, praegu toimuvad ettevalmistustööd. FOTO: Riigi Kinnisvara AS

Rakvere riigigümnaasiumi avaaktus on plaanitud 2022. aasta 1. septembrile. Koolimaja ehitustöödega plaanitakse alustada tänavu suvel, praegu toimuvad ettevalmistustööd. Kui kaugel ollakse?

Riigi Kinnisvara kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper rääkis, et koostamisel on Rakvere riigigümnaasiumi põhiprojekt. Selle tähtaeg on 2021. aasta märtsis.