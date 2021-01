Sünoptik Kairo Kiitsak: veebruaris peaks tulema kahekohalisi külmakraade

Praeguse ilma kohta ütles Kairo Kiitsak, et külma- ja sulaperioodide vaheldumine on meie laiuskraadil täiesti tavapärane. "Lähiajal on sademete menüü väga mitmekesine – aeg-ajalt sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Ülekaalus on kerged plusskraadid," sõnas Kiitsak.