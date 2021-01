Õpilasmalevas said noored panustada oma kodukoha heaks – tehti heakorratöid linnas ja koolis, pesti kultuurikeskuse aknaid, korrastati spordikeskuse alasid ja noortekeskust. Noored said teadlikumaks prügi sorteerimisest ning aktiivsemad noored said korraldada ka maleva vaba aja tegevusi. Noortele korraldati sotsiaalse ettevõtlikkuse ja meeskonna koolitusi ning saadi teadmisi ka karjääriinfost, sotsiaalsest ettevõtlusest ja sotsiaalmeediast.