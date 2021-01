Sõmeru kooli päikesesüsteemi autor: lume kasutamine õpivahendina nõudis head teemat

Kadri Mark rääkis, et asja tuum oli selles, et tuli lihtsalt leida hea teema ja päikesesüsteem sobis selleks suurepäraselt.

"Olen inglise keele õpetaja, nii et eelnevalt lugesime ingliskeelset teksti meie päikesesüsteemi kohta, vaatasime paari videot ja õppisime sõnavara. Seejärel läksimegi õue, et õpitu põhjal oma kätega lumest planetaarium ehitada," ütles Mark.

Õpetaja lootis, et õpilastel on õppetükk selge. "Ma loodan küll, et päris hea ettekujutus tekkis. Eks siis uuel nädalal saan uurida, kui palju meelde jäi. Mitu õpilast tulid pärast vahetundides veel vabatahtlikult tagasi, et päikesesüsteemile viimast lihvi anda," rõõmustas Mark.