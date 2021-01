Vägivaldsed mehed andsid tooni

Reedel, 22. jaanuaril teatati politseile, et Rakvere vallas oli 51-aastane mees rünnanud oma ema ja teda vigastanud. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel. Samal päeval anti politseile teada, et Rakveres E. Vilde tänava maja juures oli 16-aastast poissi löödud nii, et too sai viga. Ka selle juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.