Selge see, et praegu palmi alla minna oleks olnud vastutustundetu, kuid kodus teleri vahtimine ei oleks ka kindlasti mingi lahendus olnud.

Sisustasin nädalase talvepuhkuse iga päev mingisuguse tegevusega: külastasin sõpru ja ema oma kodulinnas Tartus, käisin restoranides söömas, sulistasin spaas. Iga päev olin hommikust õhtuni ametis, magada jõudsin ehk vähemgi kui harilikel tööpäevadel, kuid see on just see, mis laeb.