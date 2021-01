Juhtkiri: elame, näeme

Ministrid on valitud ja uus valitsus on paigas. Elame, näeme. Juba tuttavate tegelaste seas on palju tundmatuid nimesid, kel on võimalus oma asjatundlikkust tõestada. Algus on paljutõotav, kuid inimesed on ettevaatlikuks tehtud: ei julgeta rohkem loota kui seda, et ei peaks hakkama kohe mõne ministri teo või sõna pärast häbenema.