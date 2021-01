Soolikaoja valge-toonekure taust on siiani uurimisel

“Talvitumine pole päris õige sõna, kuna ta saabus meile keset talve.” rääkis hobiornitoloog Vilja Padonik. “Teda märgati 20. jaanuaril, kaks päeva varem tegime vaatlust ja siis teda veel polnud.” Muide, Padonikule andis linnust kõige esimesena teada hoopis 12-aastane Meelis Haiba, Rakvere põhikooli õpilane, kes osaleb Padoniku juhendatava loodusringi tegevuses. Meelis Haiba läks tol päeval Soolikaoja kaudu ringiga koju just selleks, et linde vaadata.

Jüri lugu on mõneti traagiline, kuna ilmselt jäi ta parvest maha mingi vigastuse tõttu. Teise variandina näeb Padonik seda, et linnule on tekkinud kuskil väga hea “söödabaas”. “Nad lendavad lõunasse ikka söögi, mitte külma ilma pärast,” selgitas Vilja Padonik.