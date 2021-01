Võrkpallitreener Mati Merirand mäletab, kuidas Eesti parim võrkpallur tuli väikese poisina trenni. “Tal oli spordi jaoks vajalik hea koordinatsioon. Tal käis kõik kiiresti ja lobedalt,” meenutas Merirand.

Oli selge, et sest poisist võib hea mängija kasvada. Merirannale meenus võistlus Soomes, kus üks tuttav ametikaaslane ütles, et see on üks andekas poiss. “Ta loeb mängu ja oskab vastu võtta otsuseid. Näha on, et ta pole mingi raiuja tüüp: läheb ja paneb täiega blokki sisse ja seejärel teeb silmad lahti ja vaatab, mis juhtus. Ta vaatab enne, mis saab juhtuda, ja valib käigud välja,” iseloomustas Merirand hoolealust.

Heaks mängijaks on legendaarse võrkpallitreeneri hinnangul Martti Juhkami kujundanud tark pea ja väga hea pallitunnetus. “Sellel tasemel ei saa muidu mängida, kui pole töökust ega tahet treenida. Armastust ala vastu,” lisas ta.

Mati Merirand, kes on ka ise kõrge tiitli omanikuks saanud, ütles, et see kõik omandab väärtuse hiljem. Ta pälvis aasta treeneri tiitli 1995. aastal.

Võrkpallitreener rääkis, et kui kolm aastat järjest tuldi Rakvere Rivaaliga Eesti meistriks, tundus teine ja kolmas kord meistritiitli noppimine väga igapäevane. “Hiljem, kui pole kordagi meistriks tulnud, mõtled, et polnudki nii kerge tulla ja saavutada. Saavutuste väärtus tõuseb ajaga,” tähendas Merirand.

Aasta parim võrkpallur Martti Juhkami sõnas, et ta kasvas üles Rakvere Rivaali fännates ja Eesti parimaid vōrkpallureid imetledes. "On imekspandav, et olen vist ainuke Lääne-Virumaalt pärit mängija, kes on säärase au osaliseks saanud," rääkis Juhkami.