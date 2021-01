Vajangu kool tahetakse juriidiliselt liita Tamsalu gümnaasiumiga, kuid õppetöö jätkub kohapeal

Tapa valla hariduse arengukavas on ühe punktina kirjas, et Vajangu kool vajab tulevikku silmas pidades täpsemat tegevuskava, ja nüüd hakkab see vallavalitsuses valmima. Plaanis on teha volikogule ettepanek liita Vajangu kool juriidiliselt Tamsalu gümnaasiumiga, kuid jätkata õppetööd ka Vajangul ning luua kooli juurde õpilaskodu.