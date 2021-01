42 aastat Eesti rekordit hoidnud Mart Vilt lahkus taevastele jooksuradadele

Anekdoot peab olema lühike ja läbipaistev, nagu on naise öösärk. See lause, mida vanaisa lapselaps Eliis Uudeküllile ütles, oli väga vanaisalik. “Jään teda alati mäletama kui üht erilise huumorimeelega särtsakat ja säravat inimest,” meenutas Eliis Uudeküll. Oskust sütitada teistes säärast võistlushimu, nagu oli temas endas, lausa mängeldes inimestes hasarti tekitada on isas imetlenud fitnessitreenerist tütar Mirje Vilt.