Kas mõjukate naiste defitsiit?

Virumaa Teataja avaldas esimest korda maakonna mõjukate edetabeli aastal 2018, siis oli mõjujõulisi läänevirumaalasi nimetatud veerandsada, nende seas kaks naist. Mullu avaldatud edetabel oli poole pikem: poolsada nime, naisi nende hulgas üheksa. Seega võib öelda, et kuigi nimekiri kahekordistus, lisandus naisi ühe aasta võrdluses nimekirja suisa neli ja pool korda rohkem. Tänavusest edetabelist võib leida naisi tosina jagu. Kasv on märgatav, kuid mitte piisav.

Milles võib olla põhjus? Välistada võib kindlasti selle, nagu poleks Lääne-Virumaal piisaval arvul mõjurikkaid naisterahvaid. Ka ei saa olla põhjus selles, et tabeli oleksid koostanud peaasjalikult mehed: Virumaa Teataja ajakirjanike seas on naisi viis ning meesterahvaid sama palju. Hääletusel osalenud spetsialistide hulgas aga valitses väga õrn kaldumine meeste kasuks. Seega ei saa väita, et mehed valivad mehi või et naised ei vali naisi, nagu mõnikord oletama kiputakse.