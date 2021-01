Suusalapsed peavad enne Palermosse jõudmist läbima ohtliku tänavalõigu

“Ma kardan, et küsimus pole selles, kas juhtub, vaid millal juhtub,” rääkis üks lapsevanem, kes oma sõnul kaaluvat tõsiselt, kas mitte keelata oma lapsel Palermos suusatamas käia. “Tammiku tänav on iga päev täis suuskadega lapsi, kes autode vahel põigeldes käivad sõiduteel või sumpavad lumehanges. Paljud autojuhid on mõistvad ja võtavad hoo maha, aga on ka närvilisemaid tegelasi.”