Tõrremäel avatakse Eesti moodsaim tankla

Kui mullu oktoobris Kilingi-Nõmmel avatud Olerexi tankla on Eesti suurim, siis tõenäoliselt homme avatav Tõrremäe tankla on nüüdisaegseim. Olerexi tegevjuht Piret Miller rääkis, et Olerex on ainus suurtest kütusemüüjatest, kes viimase aasta jooksul on uusi jaamu ehitanud ja avanud. “Leiame, et just praegu on õige aeg laieneda ja uute klientide usaldust võita,” sõnas ta.