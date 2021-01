Soome kelke sõidab Eesti teedel nii uunikumide kui ka uutena

Tõukekelgul külapoodi minev memm on möödujale südantsoojendav vaatepilt. Kui poe või raamatukogu ette on pargitud mitu pikkade jalastega sõiduriista, siis paneb see pead pöörama. Kahtlemata on lumisel ajal tegemist vägagi praktilise sõiduriistaga, mis ajahambale vastu pidanud. Sellega liiguvad nii vanad kui ka noored. Ja tõukekelgust on tehtud ka moodsamaid versioone.