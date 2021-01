“Taevatrepist” valmib film

Eesti Filmi Instituut eraldas 2021. aasta esimeses tootmistoetuste voorus kodumaistele mängufilmidele 1,412 miljonit eurot toetust, mis jagunes kolme linateose vahel. Kaks filmi – stuudio Three Brothers “Tume paradiis” ja Allfilmi “Biwa järve 8 nägu” – said kumbki 765 000-eurose toetuse. 590 000 eurot anti Filmivabriku mängufilmile “Taevatrepp”.

Mart Kivastiku tragikoomiline “Taevatrepp” on vabalend 1970. aastate ja tänapäeva vahel, hinge vabastamise lugu, kuhu nüüdne kriis lisab veel ühe ajalise mõõtme. Kivastik, kes on ka filmi stsenarist, otsib siin inimesele antud ajale seletust. Kas inimene on veel võimeline nautima elu, kui ta seisab silmitsi keskea, vananemise ja surmaga? Autori sõnum on inimlik ja elukogemusest lähtuv: armastus ja rõõm väikestest asjadest teevad elu vähemalt elamisväärseks. Filmi produtsent on Marju Lepp.