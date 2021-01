Komöödia jätab sageli mulje, et selle taga puudub igasugune pingutus. Tegelikult pole teatrigurmaanide põlatud žanr sugugi kergete killast.

Alustada võiks tekstist, mille autor on Ray Cooney. Näitekirjanikuna imetlen kõiki, kes valdavad komöödia kirjutamise kunsti. Ei maksa ilkuda ega arvata, et sellist stseenijada pole miski kunst kokku kirjutada. Lugu on loomulikult ääretult lihtne, koguni banaalne, aga vajadus punuda selle ümber kiire rütmiga, lihtsasti mõistetav ja hästi toimiv sündmustik, teeb näidendi loomise raskeks.