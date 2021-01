Teatris saab näha maale, kinomajas fotosid

Lääne-Virumaalt pärit Jaanus Tepomees sai neli aastat tagasi vanaemalt vanaisa töökorras vana Smena fotoaparaadi ning armus analoogfotograafiasse. Esimeseks näituseks on valitud inimesed nende igapäevaelu hetkedes. Valdavalt on need portreefotod kultuuritegelastest, fotograafi lähedastest ja reisidel kohatud võõrastest.