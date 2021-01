Juhtkiri: murtud tiivaga lind

Abi vajavad nii lapsed kui ka nende vanemad. Sageli on aga nii, et abi ei osata kuskilt küsida või on järjekord spetsialisti vastuvõtule väga pikk. Või maksab nõustamine liialt palju. Tõsi, on mingeid projekte, mille kaudu rahastatakse näiteks Gordoni perekooli koolitusi, aga pigem on see erand.