On lootust, et maailmas praegu toimuv ökoloogilise ja majandusliku taustsüsteemi muutus ning sellest tulenev vajadus teha mõistlikke muudatusi kohe, mitte kauges hoomamatus tulevikus, hakkab lõpuks ka Eestis laiemalt inimeste teadvusse jõudma.

Tore, kui riigil Eesti Energia aktsionärina on nüüd julgust ja tarkust öelda ettevõtte juhatusele, et nad kasutaksid neile usaldatud aktsiakapitali lisaraha targalt ega paigutaks seda õlitehasesse. Näiteks tuulepargid ja päikesejaamad ja pumphüdrojaam on kõik juba palju paremad lahendused.