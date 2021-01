Hostelitubades isolatsioonis viibivatele meeskonnakaaslastele hakkab toitu viima ilmselt meeskonna mängujuht Devin Lee Harris, kes sügisel koroona läbi põdes ja kelle organismis on loodetavasti antikehad.

“Me täpsustame veel terviseametiga üle, aga ilmselt on Devin see, kes saab meeskonnakaaslasi aidata, ilma et tekiks täiendav oht viiruse levimisele,” ütles meeskonna mänedžer Arnu Lippasaar.