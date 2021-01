Tapa moodustab oma laste toitlustamiseks vallaasutuse

Vallavanem Riho Telli sõnul pole idee, et lapsi toitlustaks valla asutus, uus. “See on juba mõnda aega jutuks olnud, aga senise partneri Virumaa Koolitoit OÜ pankrot pani meid kiiremini tegutsema,” lausus ta. “Lepingu järgi pidanuks nad lapsi toitlustama veel kolm aastat, aga nendega läks nagu läks ja hädavariandina tegeleb vald selle asjaga juba alates eelmise aasta lõpust. Otsustasime, et edaspidi me partnereid ei otsi ja moodustame hoopis oma vallaasutuse.”