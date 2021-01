Ants Ossipil jäigi siga vardasse ajamata

Detsembris-jaanuaris rääkisime Antsuga telefonitsi. Meil oli väike omakasu ka mängus, sest suvel lubas ta põrsa vardasse ajada ja tervele külale peo korraldada, kui üks asi õnnestuks ära klattida. See asi oli vägikaikavedu muinsuskaitseametiga, kes pidas Antsu omanduses olnud vanu Vinni mõisatalli müüre ajalooväärtuseks, ehkki need ei idanenud, vaid mädanesid ligi kümme aastat. Hilissügisel sai Ants muinsuskaitseametilt viimaks teate, et müürid on kaitse alt välja arvatud ja lõpuks ometi saab ta Vinni aleviku keskel asuva kinnistuga midagi asjalikku peale hakata.