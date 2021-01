Punane kukk lehvitas tiibu. 90 aasta eest Virumaal

Ja tulekahjudest on 1931. aasta 29. jaanuari lehes päris mitu lugu, kui täpne olla, siis kolm. Kõige lühem neist räägib sellest, et katkisest korstnast süttis õlgkatus, ning seda õnnetust saab küll suure külmaga seostada. Ülejäänud kaks põlengut olid aga pigem kriminaalsed.

Kõleda talvega seoses kirjutatakse aga sellest, et tuisk on metsalindudele palju kurja teinud. “Eriti on kannatanud põldpüüd, kes tuisu eest metsakraavides varju otsides maeti lume alla, kus nad hiljem külma ja lämbumise tõttu surid. Kahi on seda tuntavam, et nimetatud linnud elunevad suurte perekondadena koos ning otsivad ka ühiselt varju tuisu eest, mis neid harilikult suurte hulkadena ühekorraga matab,” kirjutab Virumaa Teataja.