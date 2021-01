Soomlased ostsid Viru õlletehase

“Põhiliselt hakkame tehases pruulima õlut, mille järele on Soomes suur nõudlus. Meie lemmiktooteks on Mosaic Lager ning mul on hea meel tõdeda, et ka Eesti õllesõbrad saavad meie tooteid varsti proovida. Samuti hakkame tehases tootma limonaade ning kokkusegatud alkoholikokteile ja long drink’e. Lisaks tervisejooke ja hiljem võibolla ka mahlasid,” kõneles pruulmeister innukalt ettevõtte plaanidest.